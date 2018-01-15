 

Пьяный водитель спровоцировал ДТП на трассе в Новосибирской области

 15 января, 08:27
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Пьяный водитель спровоцировал ДТП на трассе в Новосибирской области
Фото пресс-службы МВД по НСО

В Куйбышевском районе Новосибирской области 24-летний житель Барабинска, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП — есть пострадавшие, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Новосибирской области 15 января.

13 января в 9:30 на 1 172-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» столкнулись два легковых автомобиля. Житель Барабинска, управляя автомобилем «Тойота Камри», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», которым управлял 45-летний житель Куйбышева.

В результате ДТП в центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель «Лада Гранта» и его пассажиры: 42-летняя жена, сын в возрасте 17 лет и шестилетняя дочь, а также водитель «Тойота Камри» и его 25-летний пассажир.

Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Водитель «Тойота Камри», согласно части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»), привлечён к административной ответственности.

Напомним, в октябре 2017 года нетрезвый водитель Lexus в Томске протаранил пять автомобилей, включая патруль ДПС, уходя от полицейской погони — в результате ДТП пострадали пенсионерка и ребёнок.

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