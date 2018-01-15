 

Скандально известный Виктор Козодой возглавит институт СО РАН

 15 января, 10:13
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Скандально известный Виктор Козодой возглавит институт СО РАН
Виктор Козодой, фото с сайта inmarplus.ru

Пост временно исполняющего обязанности директора Института истории СО РАН может занять экс-замгубернатора Виктор Козодой, сообщил корреспонденту Сиб.фм источник в Сибирском отделении РАН.

По сообщению источника Сиб.фм, из Федерального агентства научных организаций (ФАНО) поступила информация о вероятном назначении в качестве руководителя Института истории Виктора Козодоя.

Сотрудники Института истории восприняли известие крайне негативно. Ранее Учёный совет выдвигал на данный пост профессора, доктора исторических наук Александра Николаева, работающего в ИИ СО РАН с 1976 года. Главной претензией научных сотрудников стал тот факт, что во главе учреждения хотят поставить «человека со стороны», который никогда не работал в системе Российской академии наук и не отвечает академическому духу по своим этическим качествам.

«Нелишним будет напомнить о том, что Козодой уже пытался возглавить элитный новосибирский государственный университет — он выдвигал свою кандидатуру на должность ректора НГУ, однако эта попытка окончилась провалом», — поделился с корреспондентом Сиб.фм собеседник.

В понедельник 15 января Учёный совет ИИ СО РАН отправит в Федеральное агентство научных организаций решение, в котором снова подтвердит свою позицию.

Напомним, в 2014 году экс-глава штаба кандидата в мэры Новосибирска от «Единой России» Виктор Козодой подал в отставку в день выборов. А в 2016 году частный вуз, основанный Виктором Козодоем, был лишён госаккредитации.

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