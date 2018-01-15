Рабочие пострадали при взрыве котла на заводе в Бийске

Двоих рабочих с травмами доставили в больницу, ещё один отказался от госпитализации после оказания ему первой помощи, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы СУ СКР по Алтайскому краю 15 января.

Взрыв прогремел на территории маслоэкстракционного участка, в помещении одного из зданий. К нему привела разгерметизация бака конденсата.

«Следователи следственного управления СКР по Алтайскому краю осуществляют осмотр места происшествия, опрашивают сотрудников и очевидцев», — сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители решат, необходимо ли возбуждать уголовное дело, после окончания проверки. За это время они узнают, стал ли взрыв несчастным случаем или в работе предприятия есть нарушения.

«Бийский маслоэкстракционный завод» — ООО «Юг Сибири» — старейшее перерабатывающее предприятие в Сибири (занимается производством пищевых масел и пшеничной муки). В 2017 году завод шумно праздновал 90-летие.

Напомним, в 2017 году в результате детонации взрывчатки серьёзно пострадали четверо рабочих.