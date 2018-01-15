Странный сугроб возле подъезда в Новосибирске оказался живым котом

Жительница Новосибирска нашла на улице неподвижного кота, покрытого слоем снега и льда — ветеринары диагностировали у животного перелом позвоночника и травму головы, узнал 15 января корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе ветклиники «БЭСТ».

Анастасия Загородняя рассказала корреспонденту Сиб.фм, что, возвращаясь вечером с работы, увидела странный сугроб возле дома № 9б по улице Промышленной.

«В этот день была ужасная вьюга, передали штормовое предупреждение, с домов срывало крыши. Мы с мужем уже заходили в подъезд, когда краем глаза я увидела возле своего подъезда бугорок снега, очертаниями похожий на кота. Я подняла его, он замяукал. Под пушистым снегом кот был покрыт ледяной коркой», — вспоминает девушка.

Она внесла кота на руках в подъезд и положила около батареи, а сама принялась искать контакты зоозащитников. Когда животное немного отогрелось и оттаяло, стало ясно, что у него что-то не так с ногами.

Волонтёр группы «Дари добро» Оксана Маслова рассказала корреспонденту Сиб.фм, что поздно вечером ей на телефон позвонила подписчица группы и попросила о помощи. К тому моменту было понятно, что кот сильно травмирован, вследствие чего у него парализовало задние лапы. Коту дали имя Далай и отвезли к специалистам.

«Я приняла решение, что кота нужно немедленно везти в клинику, а так как денег у нашедшей его девушки не было, мы оформили его на приют, чтобы собрать пожертвования. Ветеринары диагностировали у кота перелом позвоночника», — рассказала Маслова.

Главврач клиники Наталья Уланова сообщила зоозащитникам, что в случае незамедлительной операции шансы кота встать на все четыре лапы составляют 70 %. Далая прооперировали на следующий же день.

«У кота черепно-мозговая травма, отёкшие веки, сотрясение мозга и повреждённый позвоночник. Судя по характеру травмы, его взяли за хвост и ударили об стену», — предположила зоозащитница.

На данный момент кот находится в ветеринарной клинике, ему предстоит там пробыть минимум две недели. Долг за операцию на данный момент составляет 40 тысяч рублей. На стационар и ветпрепараты может уйти ещё порядка 20 тысяч.

Анастасия Загородняя вместе с волонтёрами ждёт положительной динамики, чтобы можно было перевести Далая из клиники на передержку, долечить, привить, кастрировать и начать поиск нового дома.

«Я очень верю, что он поправится, мир не без добрых людей! А тот, кто может поднять руку на беззащитное существо, будет наказан свыше», — надеется девушка.

Напомним, в январе митинг против насилия и бесчеловечности собрал полсотни человек в Новосибирске.