 

Томский климатолог стал рыцарем королевы Великобритании Елизаветы II

 15 января, 17:31
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Томский климатолог стал рыцарем королевы Великобритании Елизаветы II
Фото пресс-службы ТГУ

Сопредседатель международного совета Томского госуниверситета Терри Каллаган получил рыцарский орден за исследование глобального потепления в Арктике, узнал 15 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ.

Профессор британского Университета Шеффилда и российского ТГУ Терренс Винсент Каллаган получил высшую награду Великобритании за вклад в науку. Климатолог получил рыцарский орден Святого Михаила и Святого Георгия и оказался в одном списке с Миком Джаггером и Джеймсом Бондом.

Королева Великобритании Елизавета II оценила усилия учёного по налаживанию международных связей и исследованию влияния глобального потепления на Арктику. Учёный помог включить сибирские погодные станции в международный проект INERACT 2, создал международную сеть SecNet под эгидой ТГУ для всестороннего изучения окружающей среды Сибири. Сейчас профессор Каллаган преподаёт курс лекций магистрантам программы ТГУ «Изучение Сибири и Арктики».

«Только работая вместе, без национальных границ, мы можем понимать изменяющуюся окружающую среду планеты и адаптироваться», — уверен Терри Каллаган.

Ранее Терренс Каллаган избран почётным профессором Лундского университета в Швеции, почётным профессором Университета Оулу в Финляндии, стал членом Королевской Шведской академии наук. 12 октября 2007 года климатолог получил Нобелевскую премию мира за работу по защите окружающей среды и исследования по проблеме изменения климата.

Напомним, в декабре 2017 года женщина-химик из Новосибирска стала вторым после Менделеева почётным доктором в Великобритании.

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