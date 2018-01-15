Жертвами отравления в бурятском кафе стали более сотни человек

Полиция возбудила уголовное дело в связи с отравлением нескольких десятков посетителей кафе в Улан-Удэ после трапезы, узнал корреспондент Сиб.фм 15 января из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по республике Бурятии.

Жители Улан-Удэ начали обращаться за помощью с 12 января с симптомами серьёзного пищевого отравления. По словам пострадавших, все они накануне посещали кафе «Шулэндо». В заведении подают блюда бурятской, европейской и узбекской кухонь, поэтому сразу выяснить, какие продукты спровоцировали отравления, не удалось. На данный момент этим занимается региональный Роспотребнадзор, для пострадавших открыта «горячая линия».

За несколько суток количество пострадавших возросло до 112 человек. Среди них пять беременных женщин и 17 детей: 68 находятся в республиканской инфекционной больнице в состоянии средней тяжести, состояние ещё одной женщины оценивается как тяжёлое. Один пациент отправился лечиться в Хоринскую центральную районную больницу.

У 17 пациентов подтвердился диагноз «сальмонеллёз». Врачи предполагают, что симптомы у других посетителей кафе могут проявляться до конца недели.

«Инкубационный период сальмонеллёза может длиться до семи дней, поэтому обращения ещё возможны. Однако поток обращений идёт на спад, поэтому мы надеемся, что, если они и будут, то единичные», — сообщил корреспонденту Сиб.фм главный врач Территориального центра медицины катастроф республики Бурятии Вячеслав Тимкин.

Впрочем, владельцы кафе, несмотря на тщательные проверки Роспотребнадзора и сомнительную репутацию, без посетителей, скорее всего, не останутся.

«Отравился сальмонеллой после посещения этого кафе. В остальном атмосфера и цены устраивают. Как вылечусь, пойду ещё...» — написал отзыв в 2ГИС посетитель кафе Валерий.

Напомним, год назад иркутский следственный комитет обвинил участкового в халатности за попустительство продаже «Боярышника».