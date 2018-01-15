Жители Новосибирска узнают в «Победе» истинную историю Моцарта и Сальери

Показ режиссёрской версии фильма о Моцарте в новосибирском кинотеатре «Победа» состоится в рамках лекции известного критика Артёма Варгафтика, узнал 11 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте кинотеатра «Победа».

21 января в Большом зале кинотеатра «Победа» музыкальный критик и телеведущий Артём Варгафтик расскажет о правде и вымыслах в фильме «Амадей» режиссёра Милоша Формана. К лекции Варгафтика приурочен также показ режиссёрской версии на языке оригинала с русскими субтитрами.

Картина, снятая по одноимённой пьесе Питера Шеффера, представляет вольную трактовку событий, происходящих вокруг фигур Моцарта и Сальери.

Работа Милоша Формана получила восемь премий «Оскар» и четыре премии «Золотой глобус». Всего картина удостоена 32 наград и 13 номинаций на разнообразных премиях и фестивалях.

Встреча пройдёт в рамках нового проекта центра культуры и отдыха «Победа» — образовательного лектория «Кино+».

«Этот проект является постоянной площадкой для увлекательных бесед о вдохновении, идеях, людях, трендах и контекстах, в которых существует кино», — рассказали в кинотеатре.

Напомним, кинотеатр «Победа» активно развивает новые проекты и площадки, 1 апреля 2017 года фотовыставкой итальянских кинозвёзд была открыта «Белая галерея».