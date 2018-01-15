 

Жителю Иркутской области грозит шесть лет лишения свободы за кражу унтов

 15 января, 09:07
подходящие темы
Жителю Иркутской области грозит шесть лет лишения свободы за кражу унтов
Фото с сайта prokazan.ru

Сотрудники полиции вычислили похитителя двух пар унтов — им оказался житель Саянска Иркутской области, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной полиции 15 января.

Утром 11 января в дежурную часть полиции города Саянска обратился 56-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестные проникли ночью в его квартиру и похитили две пары унтов общей стоимостью 40 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали на место. Им удалось быстро установить личность подозреваемого — им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний житель Саянска.

Злоумышленник признался в содеянном. Обувь у него изъяли и вернули владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком на шесть лет.

Напомним, в ноябре 2017 года видеоролик, рекламирующий унты и снятый участниками бурятской команды КВН «Хара морин», привлёк внимание федеральных СМИ и был назван журналистами «безумным».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 11.10.2017, 10:17 • репортаж

Капкан на горе-продавца

Как полиция и власть борются с несанкционированной торговлей на улице и куда убегают продавцы во время рейда.
 21.07.2016, 09:41 • статья

Взятки гладки

Следователи уже год пытаются посадить в тюрьму начальника отдела противодействия коррупции МВД «Новосибирский» Виктора Шадрина, несмотря на то, что дело, похоже, не имеет никакой судебной перспективы. Корреспондент Сиб.фм разобрался в ситуации.
 14.04.2016, 07:00 • интервью

Чтобы мы не сдохли

Управляющий партнёр компании Management Development Group Дмитрий Потапенко о девальвации рубля, путинской стагфляции, российском инвест-климате, которого нет, и новом государственном феодализме.
самое популярное
 9 января, 18:59 • новость

«Сибирский» экс-губернатор купил гражданство Евросоюза за 650 тысяч €

Правительство Мальты опубликовало список из двух тысяч человек, получивших гражданство Мальты, в том числе за деньги; в списке есть экс-губернатор Амурской области, «расположенной в Сибири».
 6 января, 16:31 • новость

Новосибирское табло растрогало до слёз спортивного журналиста Юрия Дудя

ХК «Сибирь» приурочил трогательный ролик к замене табло в ЛДС — спортивный журналист Юрий Дудь прокомментировал видео в интернете.
 10 января, 08:40 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» устройство для левитации за 1,5 млн рублей

Прототип устройства для левитации появился на новосибирской доске объявлений — цена диковинки составила 1,5 млн рублей.
 8 января, 13:54 • новость

Несколько машин выгорели на Центральном рынке в Новосибирске

В Центральном районе Новосибирска выгорели два автомобиля и ещё два пострадали — очевидцы обосновывают в интернете подозрения на поджог.
 7 января, 16:06 • новость

Врио главы НСО Травников оказался внизу рейтинга устойчивости губернаторов

Аналитики составили рейтинг устойчивости врио губернаторов — новосибирский глава оказался в самом конце списка.
 9 января, 14:09 • новость

Только две пивные прошли проверку Роспотребнадзора в Новосибирской области

Лаборатория Роспотребнадзора проверила 265 точек продаж алкогольной продукции и пива, 263 объекта нарушали технические регламенты Таможенного союза и санитарное законодательство.
присоединяйтесь!
    