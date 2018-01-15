Жителю Иркутской области грозит шесть лет лишения свободы за кражу унтов

Сотрудники полиции вычислили похитителя двух пар унтов — им оказался житель Саянска Иркутской области, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной полиции 15 января.

Утром 11 января в дежурную часть полиции города Саянска обратился 56-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестные проникли ночью в его квартиру и похитили две пары унтов общей стоимостью 40 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали на место. Им удалось быстро установить личность подозреваемого — им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний житель Саянска.

Злоумышленник признался в содеянном. Обувь у него изъяли и вернули владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком на шесть лет.

Напомним, в ноябре 2017 года видеоролик, рекламирующий унты и снятый участниками бурятской команды КВН «Хара морин», привлёк внимание федеральных СМИ и был назван журналистами «безумным».