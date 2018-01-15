 

Жительница Красноярска соврала полиции об украденном телефоне и попала под суд

 15 января, 13:34
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Жительница Красноярска соврала полиции об украденном телефоне и попала под суд
Фото с сайта pixabay.com

Суд вынес приговор 19-летней жительнице Красноярска, которая соврала полиции, будто у неё украли телефон, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Красноярскому краю 15 января.

По версии следствия, девушка сообщила в полицию о том, что у неё украли сотовый телефон стоимостью около 20 тысяч рублей. По её словам, на автобусной остановке неизвестный мужчина выхватил у неё из рук гаджет и убежал.

В ходе выяснения обстоятельств полицейские усомнились в показаниях потерпевшей. В итоге удалось выяснить, что в связи с тяжёлым финансовым положением девушка заложила телефон в ломбард за 5 тысяч рублей. Телефон был застрахован от хищения, и она решила получить ещё и страховку в размере полной стоимости устройства.

В отношении неё было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»).

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд вынес обвинительный приговор и назначил девушке наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, в апреле 2017 года жительница города Кызыла Республики Тывы предстала перед судом за ложное обвинение сожителя в её изнасиловании.

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