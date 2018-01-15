Всемирно известный режиссёр Андрей Звягинцев из Новосибирска рассказал о конфликте с политическим истеблишментом в России и фильме «Нелюбовь», узнал 15 января корреспондент Сиб.фм из интервью The Guardian.

Одно из ведущих британских СМИ The Guardian опубликовало интервью с режиссёром лучшего фильма на Неделе российского кино в Великобритании. Родившийся в Новосибирске режиссёр Андрей Звягинцев рассказал о конфликте с Минкультом РФ вокруг его работ.

Его тема — сломанная система, земля беззакония, и поэтому он наполняет свои истории интригами политиков и забитых жертв, считает британский кинокритик Хан Брукс.

Звягинцев признался, что «Нелюбовь» была снята без господдержки, при помощи сбора средств в Европе и отображает тёмную изнанку портрета московского среднего класса.

«Я вне системы, и это делает меня очень счастливым кинорежиссёром», — цитирует Звягинцева The Guardian.

Кинокритик Хан Брукс признался, что проведя два часа в компании токсичных Бориса и Жени, главных героев картины «Нелюбовь», вышел из кинотеатра, остро нуждаясь в душе. Автор рецензии добавил, что только «небеса знают, как Звягинцев смог пережить недели и месяцы в работе над фильмом, и, должно быть, он почувствовал, как фильм пробирает режиссёра до костей».

«Прежде всего я люблю этих персонажей, несмотря на их недостатки. Мне было очень приятно найти хороших актёров, чтобы воплотить образы Бориса и Жени. И я был рад видеть, как сценарий получается таким, как я его видел. Так что весь этот фильм для меня был не чем иным, как радостью», — усмехнулся автор «Нелюбви» Андрей Звягинцев.

В детстве Звягинцев боготворил Аль Пачино и мечтал стать актёром. По приезду в Москву Андрей работал уборщиком и дворником, сгребая снег на заднем дворе.

«Снег был не самой большой бедой. Проблема была во льду. Мне приходилось часами долбить его ломом, чтобы разбить корку. Поэтому я не скучаю по льду. Лёд почти убил меня», — признался Звягинцев.

Дебют режиссёра «Возвращение» получил «Золотого льва» Венецианского Кинофестиваля в 2003 году, фильм «Изгнание» был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах в 2007 году. Начиная с фильма «Елена», вышедшего на экраны в 2011 году, политический истеблишмент стал холодно принимать режиссёра.

«Сложный вопрос. Я думаю, что первые фильмы на самом деле не касались современных реалий, поэтому Министерству культуры РФ было легче понять и поддерживать их. С „Еленой“ я начал снимать в современной Москве, в современном политическом ландшафте. Так что проблема в зеркале общества. Люди, находящиеся у власти, смотрят в зеркало, им не нравится то, что они видят. Но это только моя точка зрения, моё восприятие реальности. Я могу ошибаться», — прокомментировал Андрей Звягинцев.

Следующая работа Звягинцева, «Левиафан», была официально номинирована на «Оскар» как российский фильм, из-за чего власти внезапно решили, что они ненавидят фильм, пишет британское СМИ.

«Да, господин Мединский был разочарован „Левиафаном“. Он чувствовал, что это плохо показывает Россию. Но я был искренен. Я показал мэра, который коррумпирован, потому, что такие люди существуют. Это не оттого, что я хочу быть диссидентом или потому, что хочу критиковать Россию. Я просто рассказываю истории, которые вижу вокруг. Поэтому, если я диссидент, то невольно», — подчеркнул режиссёр Звягинцев.

Звягинцев надеется, что продолжит снимать кино на родине, но отказывается адаптироваться к новым правилам игры, новому языку и культуре. Критик подчеркнул, что «режиссёру разрешено оставаться на своём месте»; возможно, он выполняет важную общественную роль.

«Государство не хочет понимать, что роль артиста — быть в оппозиции власти. Иначе как люди, находящиеся у власти, увидят своё истинное лицо. В древние времена у королей каждый день были бы клоуны и шуты. С одной стороны, они нужны были, чтобы развлечь царя, — рассказал Андрей Звягинцев. — Но с другой стороны, они были единственными, кто смог рассказать ему правду. Разумный, мудрый царь знает, что нужны шутки».

«Вы спрашиваете меня, диссидент ли я. В действительности, думаю, я больше похож на клоуна», — признался Андрей Звягинцев.

Напомним, что в январе картина Звягинцева «Нелюбовь» уступила «Золотой глобус» немецкой драме о теракте.