 

Автор блога «Слон в колесе» подал в суд на новосибирский журнал сканвордов

 16 января, 17:52
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Автор блога «Слон в колесе» подал в суд на новосибирский журнал сканвордов
фото предоставлено алексеем березиным

В Новосибирске начался необычный судебный процесс по делу о плагиате и авторском праве, истец — известный сибирский блогер Алексей Березин, который случайно нашёл свой остроумный рассказ в журнале сканвордов, узнал корреспондент Сиб.фм в Дзержинском районном суде 16 января.

Текст был опубликован под другим названием и без указания автора. Компенсация в размере 10 тысяч рублей блогера не устроила.

«Рассматривается дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав и компенсации морального вреда. Ответчики — редакция журнала „Крепость 24 часа“», — сообщили корреспонденту Сиб.фм в суде Дзержинского района Новосибирска.

Истец Алексей Березин, который является автором известного в сети блога «Слон в колесе», обвинил новосибирский журнал в плагиате. Год назад блогер случайно увидел журнал «Крепость 24 часа» за сентябрь 2016 года. На 10-й странице этого издания Березин с удивлением прочитал рассказ под названием «Чей урожай лучше» и узнал в нём собственное произведение под названием «В большой семье».

«Издателем журнала „Крепость 24 часа“ является ООО ИД „Город Медиа“. В апреле 2017 года Алексей Березин направил в адрес издателя журнала предложение об урегулировании спора по факту незаконного использования литературного произведения», — добавили в районном суде.

В ответ блогеру предложили компенсацию в размере 10 тысяч рублей, но Алексей отказался. Он считает, что поступившее предложение не соответствует текущей рыночной ситуации, а также сложившейся судебной практике о взыскании компенсации за нарушение исключительного права.

«До 2016 года я жил в Томске, затем перебрался в Калининград, но продолжаю считать себя сибиряком, с позволения сибиряков. Писать литературные тексты я начал в середине 90-х. Ранние рассказы публиковал на различных сайтах, но 2010 года начал регулярно вести свой блог „Слон в колесе“ в „Живом журнале“. Здесь пишу собственные прозу и стихи, а также публикую фотографии. В 2011 году в моём журнале появился рассказ „Совещание“, после которого популярность моего блога начала быстро расти. Рассказ широко разошёлся в сети, и за первые же месяцы его прочитали более миллиона читателей» , — рассказал Алексей Березин.

Позже по рассказу «Совещание» были сняты четыре короткометражных экранизации в России, Украине и Великобритании. Британская версия («The expert») была переведена на 46 языков и к 2017 году собрала более 19 миллионов просмотров на YouTube.

Напомним, в ноябре 2017 года специалисты Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) использовали искусственный интеллект, чтобы проверить, не является ли плагиатом сюжет скандально известного фильма Алексея Учителя «Матильда».

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