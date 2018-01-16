 

Большегрузам закрыли въезд в Новосибирск из-за сильных снегопадов

 16 января, 18:38
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Большегрузам закрыли въезд в Новосибирск из-за сильных снегопадов
Фото с сайта dorognoe.ru

Дороги Новосибирска на несколько дней закрыты для большегрузных автомобилей в связи с обильными снегопадами, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-центра мэрии 16 января.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение о введении временного ограничения движения по дорогам города для большегрузов.

В мэрии уточнили, что ограничения будут действовать с 18:00 16 января до 22:00 19 января. Ограничения касаются транспорта, габариты которого превышают по ширине 2,55 метра, 4 метра по высоте и 15 метров в длину, а также транспортных средств, для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км/ч.

Такое решение принято в связи с угрозой возникновения ЧС из-за обильных снегопадов. У городских дорог снизилась пропускная способность, что может привести к блокированию свободного движения пассажирского и специального транспорта служб экстренного реагирования.

Напомним, в октябре 2017 года первый выпавший снег спровоцировал в Новосибирске девятибалльные пробки.

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