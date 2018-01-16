 

Два тест-мобиля подарила новосибирской медицине совладелица S7

 16 января, 16:41
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Два тест-мобиля подарила новосибирской медицине совладелица S7
фото с сайта правительства новосибирской области

Передвижные лаборатории для проведения экспресс-теста на ВИЧ стоимостью 5 млн рублей каждая отправятся в Искитим и Куйбышев, узнал корреспондент Сиб.фм 16 января из сообщения правительства Новосибирской области.

По словам представителей регионального минздрава, частные инвестиции в изучение и борьбу с ВИЧ для региона — прецедент. Четыре мобильные станции (две — в ноябре 2017 года, ещё две — сегодня) для проведения экспресс-теста на ВИЧ передал московский фонд по профилактике и борьбе с ВИЧ «СПИД Инфосвязь». Инициатором покупки стала одна из самых богатых женщин России — Наталия Филёва, председатель совета директоров «Группы компаний С7».

В Новосибирской области порядка 40 тысяч ВИЧ-инфицированных жителей. Это выше, чем в целом по стране. В последнее время врачи-иммунологи отмечают, что люди перестали настороженно относиться к тест-мобилям и уверенно проходят тесты в публичных местах — с ноября 2017 года тестирование прошли почти 1 600 человек.

«С декабря 2015 года работает выездной мобильный пункт профилактики ВИЧ, благодаря сотрудничеству с фондом „СПИД Инфосвязь“ число мобильных пунктов увеличилось до пяти, что позволит расширить охват добровольного тестирования на ВИЧ», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Результаты экспресс-теста на ВИЧ можно получить уже через 20 минут. Точный диагноз такой тест определить не поможет, однако с уверенностью может его исключить. Как уверяют представители минздрава, подобных тест-мобилей нет в других регионах. Два автомобиля останутся в Новосибирске, а два других ведомство направило в центральные больницы Искитима и Куйбышевского района.

Напомним, в феврале 2017 года минздрав Новосибирской области объявил о том, что на росте числа инфицированных сказывается сексуальная революция 1990-х.

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