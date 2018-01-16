 

ФАС потребовала от службы по тарифам Забайкалья снизить цены на лекарства

 16 января, 08:01
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ФАС потребовала от службы по тарифам Забайкалья снизить цены на лекарства
Фото с сайта pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба России обязала службу по тарифам Забайкальского края снизить предельные розничные надбавки к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарства, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте ведомства 16 января.

ФАС выявила несоответствие действующих предельных размеров розничных надбавок расчётам, произведённым Региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края в соответствии с утверждённой методикой.

Несоответствия были выявлены в рамках процедуры согласования решения органа исполнительной власти субъекта РФ об установлении предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарства, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

«Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края выдано предписание о приведении приказа 5 июня 2012 года № 144 в соответствие с законодательством РФ, — пояснила заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская. — В частности, в срок до конца марта 2018 года региональному органу исполнительной власти надлежит пересмотреть, а именно снизить предельные размеры розничных надбавок в соответствии с расчётами, предусмотренными методикой».

В ведомстве отмечают, что подобное предписание выдано антимонопольной службой органу исполнительной власти субъекта РФ впервые.

Напомним, в декабре 2017 года мэрия Абакана Республики Хакасии направила письмо в управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и правительство Красноярского края, в котором указала на резко возросшие цены на бензин и дизельное топливо.

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