Красноярский студент украл мороженое из ларька зимой

Молодой человек из города Ачинска Красноярского края обокрал два ларька с мороженым — общий ущерб составил 26 тысяч рублей, узнал 15 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Красноярскому краю.

Продавец мороженого в Ачинске, придя на работу, обнаружил, что в киоске разбито окно, в холодильнике не хватает мороженого, а в кассе — денег. Он обратился с заявлением в полицию. Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался 17-летний местный житель.

Как рассказали корреспонденту Сиб.фм в отделе информации МВД по Красноярскому краю, это был студент техникума.

«Он также причастен к аналогичному преступлению в другом павильоне. Общая сумма ущерба составила 26 тысяч рублей», — рассказал сотрудник отдела информации.

В отношении юноши возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание, согласно данной статье, — лишение свободы на два года.

Напомним, в июне 2017 года житель Барнаула украл несколько лотков с мороженым.