 

Масштабная выставка роботов откроется в Новосибирске

 16 января, 07:00
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Масштабная выставка роботов откроется в Новосибирске
Фотографии предоставлены организаторами выставки

В Новосибирске откроется масштабная выставка роботов со всей Сибири «Корпорация роботов», узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы компании «Робополис» 16 января.

Выставка будет работать с 20 января по 25 февраля в торговом центре «Малинка» на цокольном этаже. На ней будут представлены новейшие технологии и 50 уникальных роботов.

«Окунуться в виртуальную реальность, создать 3D-рисунок, поговорить с роботом или увидеть работы Николы Теслы интересно не только детям. Сами взрослые настолько увлекаются экспонатами, что могут провести на выставке несколько часов. Например, пообщаться с роботом Деревяка, который в шутливой манере предсказывает будущее», — рассказали в компании.

Экспозиция включает пять зон виртуальной реальности, которые позволят прокатиться на американских горках, побывать на дне океана и даже поднять вертолёт силой мысли. Посетителей ждёт тесла-шоу, робобокс, робозоопарк и робофутбол, душевные разговоры и танцы с роботами, полёты на квадрокоптерах, прибор для передвижения предметов силой мысли.

Профессионалы проведут четыре мастер-класса, на которых можно будет порисовать 3D-ручкой, сделать костюм робота, голограмму и сконструировать настоящего робота. Результаты трудов их создатели смогут забрать с собой домой.

Каждый час на выставке будет проводиться экскурсия, на которой более подробно расскажут об особенностях каждого робота.

Люди, купившие билеты на выставку на сайте «Корпорации роботов» до 20 января, получат скидку 20 %.

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