Морозы до −36 °С придут в Новосибирскую область

Синоптики предупредили о том, что снегопады в Новосибирске сменятся морозами до −36°C, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-центра мэрии 16 января.

С 16 по 18 января в Новосибирске ожидаются снегопады, метели, снежные заносы, гололёд на дорогах. Видимость снизится до одного-двух километров. Ветер усилится до 6-11 метров в секунду, порывами до 16 метров в секунду.

Ранее Западно-Сибирский гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в эти дни будет достигать −17... −22 °С ночью и −12... −17 °С днём. 17 января потеплеет до −10... −15 °С в ночное время и −8... −13 °С в дневные часы.

Похолодание ожидается с 20 по 24 января — температура воздуха опустится до −36 °С. В мэрии напомнили, что при возникновении чрезвычайной ситуации нужно обращаться по телефону 051.

Напомним, 11 января пронёсшийся над Новосибирском ураган унёс жизнь человека, спровоцировал пожары и аварии.