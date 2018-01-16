Обледеневший труп альпиниста висел среди сосулек на крыше в Кузбассе

Жители Анжеро-Судженска обнаружили тело 26-летнего промышленного альпиниста свисающим с крыши трёхэтажного общежития; по данным СМИ, он погиб за два часа на морозе, узнал 16 января корреспондент Сиб.фм из сообщения британского издания The Sun.

Британский таблоид The Sun рассказал о трагической находке тела замёрзшего альпиниста в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области. Издание сообщило, что труп нашли свисающим с карниза трёхэтажного студенческого общежития при температуре −27 °С, со ссылкой на местные СМИ.

«Сосульки висели с его ног, а голова была покрыта снегом. Жуткое зрелище на высоте 40 футов над землёй увидела молодая девушка в Анжеро-Судженске. Она предупредила взрослых, которые вызвали полицию», — сообщил таблоид The Sun.

Как предполагает автор новости Уилл Стюарт, тело 26-летнего смельчака, похоже, долго провисело там. Однако местные СМИ предположили, что он умер всего за два часа до того, как его обнаружили.

«Погибший Евгений Т. был известным опытным промышленным альпинистом и занимался ремонтными работами высотных зданий», — сообщило The Siberian Times.

На место трагедии прибыли спасатели, сотрудники полиции, Росгвардии и Следственного комитета. В настоящее время идёт расследование всех обстоятельств смерти альпиниста.

Напомним, что в ноябре 2017 года жительница Новосибирска попала в больницу после падения сосульки с «Юпитера».