Студента, продававшего кастеты, задержали на станции электричек «Речной вокзал»

Молодой человек продавал кастеты через интернет и попал под следствие по делу о незаконном сбыте оружия, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СФО.

Незатейливый интернет-магазин полицейские обнаружили в ходе проверки оперативной информации. Сигнал поступил в линейный отдел МВД России по Новосибирской области на станции Инской.

Предпринимателя задержали сотрудники транспортной полиции на остановочной платформе «Речной вокзал». Парень как раз готовился принять 700 рублей от покупателя.

«Криминалистическая экспертиза подтвердила, что изъятый предмет является кастетом и относится к холодному оружию, изготовлен промышленным способом», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

За незаконный способ подработать студенту грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в марте 2017 года полиция и ФСБ ликвидировали в Новосибирске подпольную оружейную мастерскую.