 

Роскомнадзор предложил опорочившим Печкина журналистам надёжную схему работы

 16 января, 09:15
Роскомнадзор предложил опорочившим Печкина журналистам надёжную схему работы
фото с официальной страницы роскомнадзора в Facebook

В ответ на распространившиеся фейковые заявления о том, что петербургский профессор нашёл в персонаже советского мультфильма черты нацистского преступника, а Роскомнадзор запретил показывать «Троих из Простоквашино» на YouTube, ведомство опубликовало инструкцию по работе с сомнительными источниками, узнал корреспондент Сиб.фм на официальной странице Роскомнадзора в Facebook 16 января.

На официальной странице представители надзорного органа сообщили: «При исполнении нами служебных обязанностей ни одного почтальона Печкина не пострадало».

Сообщение специалисты дополнили краткой и верной инструкцией при встрече с заманчивой, но сомнительной новостью.

«Сомневаемся ➡ищем источник информации(!) ➡источник заслужил наше доверие ➡ радуемся или злимся ➡ сообщаем новость друзьям», — подытожили свой пост сотрудники Роскомнадзора.

Напомним, вчера Сиб.фм сообщил о предположительном «тёмном прошлом» в образе Печкина, сославшись на публикацию информационного агентства «Панорама».

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