 

Сибирский горный козёл не попал в Красную книгу Минприроды РФ

 16 января, 09:00
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Сибирский горный козёл не попал в Красную книгу Минприроды РФ
Фото с сайта ZooPicture.ru

Обитающий на Алтае сибирский горный козёл не вошёл в список редких животных, на которых разрешено охотиться с ограничениями, узнал 16 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Минприроды РФ.

Сибирский горный козёл вышел из списка краснокнижных животных. Всего 42 вида могут не попасть в Красную книгу РФ, новое издание которой намерено опубликовать Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Работа над новой редакцией Красной книги должна была завершиться до конца 2017 года. Зоологи в составе научной комиссии подготовили список животных для новой версии Красной книги в феврале 2017 года. Затем в августе 2017 года Минприроды РФ поменяло состав комиссии.

Сибирский горный козёл — оседлое животное, обитающее в областях Республики Горный Алтай. В местах обитания он редко совершает сезонные и особенно суточные перемещения. Осенью козлы собираются в стада до 30 голов, пасутся на альпийских лугах целыми днями. По данным «Звереведии», к зиме козлы сильно жиреют.

Напомним, что в августе 2017 года экологи обнаружили только одного снежного барса на плато Укок в Горном Алтае.

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