 

Специалист по нефти и газу возглавил компанию с двумя концессионными проектами в Новосибирске

 16 января, 18:13
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Специалист по нефти и газу возглавил компанию с двумя концессионными проектами в Новосибирске
фото с сайта dorinfo.ru

Компания, с которой подписаны соглашения о строительстве четвёртого моста в Новосибирске и мусоросортировочных комплексов и полигонов, объявила о назначении нового генерального директора, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы группы строительных компаний «ВИС» 16 января.

Экс-гендиректор производственной фирмы «ВИС» Игорь Снегуров принял решение снять с себя полномочия и сосредоточиться на вопросах стратегического развития, расширении компетенций и географии бизнеса.

Новое назначение получил Юрий Раушкин, выпускник Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина. Ранее он возглавлял «Газпром автоматизацию» и УК «Электрогаз» — дочерние структуры «Газпрома».

«Новый генеральный директор среди главных задач видит повышение эффективности бизнеса, сохранение устойчивого финансово-экономического состояния компании, а также работу по автоматизации бизнес-процессов с использованием самых передовых IT-технологий», — говорится в сообщении на сайте группы компаний «ВИС».

Производственная фирма «ВИС», которую возглавил Раушкин, активно развивает частно-государственное партнёрство. Компания владеет 75 % доли «Сибирской концессионной компании» — подрядчика, выбранного для строительства четвёртого моста через Обь.

В 2016 году региональное министерство ЖКХ заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск», внушительная доля которой также принадлежит ООО «ВИС» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников направил концессионеру просьбу о пересмотре условий, но соглашение на данный момент продолжает действовать.

Напомним, в июне 2017 года жители Новосибирска вышли на митинг против строительства мусорного полигона.

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