Томский суд запретил четырём сайтам описывать способы изготовления капканов для зверей

Суд Томска запретил доступ к информации о способах изготовления капканов для зверей, размещённой на четырёх сайтах, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Томской области 16 января.

Прокуратура Томска в ходе мониторинга выявила четыре сайта, содержащих информацию о способах изготовления и принципах работы капканов для зверей. Согласно закону, при отлове и отстреле охотничьих ресурсов запрещено использовать стандартные ногозахватывающие, удерживающие капканы со стальными дугами для отлова волка, рыси, барсука, енотовидной собаки, енота-полоскуна, соболя, горностая, лесной куницы, выдры, бобров и ондатры.

В прокуратуре отметили, что размещение сведений об охоте на животных с применением одного из способов их массового истребления побуждает людей к совершению административного правонарушения, предусмотренного статьёй 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты»).

Прокуратура подала заявление в суд с требованием признать информацию запрещённой и закрыть к ней доступ. Октябрьский районный суд Томска удовлетворил требования прокурора в полном объёме.

Напомним, в феврале 2017 года прокуратура Красноярска добилась в суде запрета сайта, на котором размещались рекламные объявления, призывающие заказать убийство человека.