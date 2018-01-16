Освобождённый спасателями водитель разбитой «Оки» покинул место ДТП в Новосибирске сам

Фото из группы «АСС НСО» в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирские спасатели разрезали кузов смятого автомобиля, чтобы извлечь водителя — мужчина получил незначительные повреждения и отказался от госпитализации, узнал 16 января корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «АСС НСО» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП на пересечении обводной трассы и трассы Куйбышев — Малинино в Новосибирской области произошло в понедельник, 15 января, в 17:45. Столкнулись «Ока» и Toyota Corona. Сотрудники ГИБДД вызвали на место спасателей, чтобы они извлекли водителя «Оки» из покорёженного автомобиля.

«Спасатели деблокировали пострадавшего при помощи гидравлического инструмента Weber, разрезав кузов; мужчина был передан бригаде скорой помощи», — рассказала сотрудник пресс-службы Аварийно-спасательной службы Новосибирской области (АСС НСО) Алла Пронская.

Фотографии с места событий демонстрируют значительные повреждения «Оки», от автомобиля осталась только передняя часть.

«О кузове „Оки“ бытует выражение „из ржавеющей фольги“, что полностью подтверждается снимками с места ДТП», — написал администратор группы спасателей в соцсети «ВКонтакте» Вадим Яковлев.

Несмотря на значительные повреждения «Оки», в аварии пострадавших нет. Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, данному ДТП присвоили статус «аварии с материальным ущербом».

«63-летний водитель со стажем вождения 35 лет двигался по объездной дороге и при неустановленных обстоятельствах столкнулся со встречным автомобилем Toyota Corona под управлением 20-летнего водителя», — рассказал сотрудник отделения пропаганды Константин Шкабарня.

Молодому человеку была оказана первая помощь, от госпитализации он отказался.

Напомним, в январе врезавшийся в фонарь грузовик спровоцировал восьмибалльную пробку в Новосибирске.