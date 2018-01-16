 

Житель Иркутска насмерть сбил сожительницу, паркуя автомобиль

 16 января, 16:03
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Житель Иркутска насмерть сбил сожительницу, паркуя автомобиль
Фото Алёны Мартыновой

В Иркутске 52-летний мужчина, паркуя автомобиль «Сузуки» во дворе жилого дома, насмерть сбил свою 47-летнюю сожительницу, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной полиции 16 января.

Несчастный случай произошёл 15 января во дворе одного из домов на улице Радищева. По данным полиции, автомобилист во время манёвра при парковке непреднамеренно совершил наезд на свою сожительницу, стоящую на тротуаре. От полученных травм женщина скончалась.

Сотрудники полиции установили, что водительское удостоверение предполагаемый виновник ДТП получил в ноябре 2017 года. Алкоголя в крови у него обнаружено не было.

В настоящий момент правоохранители проводят доследственную проверку, выясняя обстоятельства происшествия.

Напомним, в октябре 2014 года новосибирский водитель сбил школьника на пешеходном переходе и протащил его на капоте несколько метров.

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