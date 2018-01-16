Жители Новосибирска смогут увидеть два десятка камерных и моноспектаклей

В феврале в Новосибирске состоится Всероссийский фестиваль-конкурс камерных и моноспектаклей — свои работы покажут как профессиональные театры, так и студенты театральных вузов, узнал 16 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте НГТИ.

Всероссийский фестиваль-конкурс камерных спектаклей и моноспектаклей «Один. Два. Три» будет проходить в Новосибирске с 11 по 20 февраля.

География фестиваля охватит не только Сибирь (Новосибирск, Барнаул, Томск, Кемерово), но и всю Россию. Будут представлены работы коллективов из Екатеринбурга, Уфы, Челябинска, и кроме того пять постановок из Санкт-Петербурга и одна из Москвы.

Фестиваль проводится раз в два года. Как рассказала театральный критик, проректор по научной и творческой работе Новосибирского государственного театрального института Ирина Яськевич, нынешняя программа на уровень выше позапрошлогодней. Из 90 заявок было отобрано два десятка лучших работ.

Несмотря на то, что большинство спектаклей рассчитаны на молодёжную аудиторию, в афише найдутся и такие, которые придутся по вкусу зрителям старшего поколения.

«Постановка „Что случилось в зоопарке?“ по Эдварду Олби (Центральный дом актёра имени Яблочкиной, Москва) достаточно традиционна, несмотря на то, что это драматургия абсурда. Там играет артист, хорошо известный возрастной новосибирской публике, — Валерий Шалавин. Он окончил Новосибирское театральное училище, работал в Новосибирском театре драмы (ныне областной театр драмы „Старый дом“), в „Глобусе“, потом уехал. Он был красивый парень, все в него влюблялись», — рассказала Ирина Яськевич.

Моноспектакль по сказам Бажова «Синюшкин колодец» театрального проекта «С другими В» из Уфы удивит зрителя экспериментом со звуком и голосом.

«Это моноспектакль, но рядом с артистом сидит человек с синтезатором. Здесь выстраивается особая звуковая среда: разные тембры, игра голосом. Он, конечно, трагического плана», — объяснила театральный критик

Настоящей находкой для любителей современного театра, каким он стал для отборочой комиссии, станет спектакль «ИПРИТ» Театральной компании Академгородка.

«Здесь опять дуэт артиста-исполнителя и музыканта, который также является и исполнителем, и композитором. Совершенно непредсказуемый сюжет — неожиданно оптимистично начинающаяся и трагично заканчивающаяся история», — пояснила Яськевич.

Полную программу можно увидеть на сайте Новосибирского государственного театрального института. Площадками фестиваля станут театр «Красный факел», театральный клуб «ПУЛя», ДК имени Октябрьской революции, Учебный театр НГТИ, Театр Афанасьева и «Дом Актёра».

Напомним, в январе жители Новосибирска узнали в «Победе» истинную историю Моцарта и Сальери.