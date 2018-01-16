Жительница Забайкалья из ревности воткнула нож в спину соперницы и пошла под суд

Суд приговорил к лишению свободы на 2,5 года жительницу Забайкальского края, которая во время пьянки жестоко избила свою соперницу на почве ревности и воткнула ей в спину нож, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения краевой прокуратуры 16 января.

Улётовский районный суд признал местную жительницу виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой в ходе совместной пьянки.

По версии следствия, вечером 25 августа 2017 года в одном из домов в селе Улёты во время распития спиртного две женщины поссорились из-за ревности. Подсудимая нанесла своей сопернице удары кулаками по лицу, затем воткнула ей в спину нож, после чего продолжила избиение, нанося удары коленом по груди и животу.

Отмечается, что ранее она уже попадала в поле зрения правоохранителей за совершение преступных действий, однако освобождалась от наказания в связи с амнистией.

Суд назначил женщине наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в июне 2016 года ревнивый житель Ленинска-Кузнецкого избил сожительницу за долгое посещение туалета.