Злой Снеговик ХК «Сибирь» не смог пролезть в автобус без помощи талисманов

В сети появилось забавное видео с участием талисмана ХК «Сибирь» — Злой Снеговик застрял в дверях автобуса, и другие талисманы команд заталкивали его внутрь, узнал 16 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на видеохостинге YouTube.

Видео под названием «Приключения маскотов на Матче Звёзд» было снято на выходных в Астане во время игры всех звёзд КХЛ.

Талисман новосибирской команды, входивший через передние двери автобуса последним, застрял в проёме. Тогда все остальные маскоты гурьбой вывалились через другие двери и втолкнули попавшего в беду товарища.

При этом, как отмечают в репортаже на сайте КХЛ, на обратном пути Снеговик похудел и смог войти в автобус сам.

За два дня ролик набрал свыше 21 тысячи просмотров, болельщики команды в комментариях радовались популярности Снеговика.

«Толстожопый снеговик ееее!!! Он самый лучший! Почему приключений так мало?» — написал пользователь под ником Russia Hockey.

Напомним, в январе новосибирское табло растрогало до слёз спортивного журналиста Юрия Дудя.