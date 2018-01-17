 

Игра со спичками унесла две детские жизни под Новосибирском

 17 января, 12:03
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Игра со спичками унесла две детские жизни под Новосибирском
Фото с сайта globallookpress.com

Двое детей погибли во время пожара в дачном домике под Новосибирском — следователи возбудили уголовное дело в отношении матери погибших, узнал 17 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Новосибирской области.

Инцидент произошёл вечером во вторник, 16 января, на дачах в Мошковском районе Новосибирской области.

По предварительным данным сотрудников МЧС по Новосибирской области, в доме на территории садового общества «Кедр-1» находились трое детей и их мать. Мальчики что-то подожгли в доме, женщина попыталась самостоятельно потушить огонь снегом, но у неё не получилось. Тогда она побежала за помощью к соседям. Четырёхлетнего ребёнка она вывела во двор, а двое младших детей остались внутри, в результате чего погибли.

К моменту прибытия пожарных дом почти полностью сгорел. Выжившего ребёнка передали медицинским работникам. На место прибыли также следователи и криминалисты регионального следственного управления.

По информации пресс-службы МЧС, позже экспертиза подтвердила содержание алкоголя в крови женщины. Кроме того, со ссылкой на родственников сообщается, что «отец семейства находится в местах лишения свободы, а мать злоупотребляет алкогольными напитками».

Также спасатели сообщают, что в доме грубо нарушались правила пожарной безопасности: комнаты отапливались печкой-буржуйкой, а сын хозяйки часто играл со спичками и горящими углями из печки, доставая их лопаткой и разбрасывая по ковру.

«Из-за недосмотра и безграмотности взрослых происходят трагедии. Родители не отдают себе отчёта, что дети беззащитны перед огнём. При обнаружении пожара их в первую очередь необходимо эвакуировать. В 2017 году на пожарах в Новосибирской области погибли 15 детей», — прокомментировал случившееся начальник пресс-службы МЧС Павел Винаков.

Следственный комитет возбудил в отношении матери погибших уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание, согласно данной статье, — лишение свободы на два года.

Напомним, в январе новосибирские пожарные вытащили спящего мужчину из горящей квартиры.

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