Известный новосибирский КВНщик умер от инсульта

Игрок в КВН Владимир Дуда скончался в больнице после перенесённого инсульта в возрасте 56 лет, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения телеведущей Татьяны Лазаревой в сети Facebook 17 января.

Владимир Дуда окончил механико-математический факультет НГУ в 1984 году, был капитаном команды КВН НГУ, которая трижды становилась чемпионом Высшей лиги КВН. Играл в команде «Контора братьев Дивановых». В клубе весёлых и находчивых Дуда играл до конца 1990-х годов, был членом жюри «КВН Сибирь». В последнее время работал в новосибирской компании, занимающейся разработкой программного обеспечения.

Друзья и коллеги Владимира Дуды выражают соболезнования в соцсетях. Татьяна Лазарева, игравшая с ним в одной команде, отметила, что за жизнь Владимира боролись не только врачи, но и все его товарищи.

«Мы, не врачи, из разных концов мира пытались его удержать, просили, умоляли, молились, но куда там, — решил, значит. Это как-то так... обидно, что ли. Ну, в общем, как всегда. Вовка абсолютно бесконфликтный человек, вот так бывает, да, я таких редко видела в жизни. Хороший, весёлый и очень добрый и порядочный», — написала в своём Facebook-аккаунте Лазарева.

Информация о смерти Владимира Дуды появилась и на сайте Ассоциации выпускников «Союз НГУ».

Напомним, в 2016 году новосибирские меценаты вложили 2 млн рублей в шутки КВН НГУ.