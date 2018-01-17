 

Мать выбросила малолетнюю дочь из окна в Алтайском крае

 17 января, 13:58
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Мать выбросила малолетнюю дочь из окна в Алтайском крае
Фото с сайта pixabay.com

Жительница Алтайского края в состоянии наркотического опьянения попыталась убить собственного ребёнка — двухлетняя девочка упала на козырёк подъезда с высоты третьего этажа, узнал 17 января корреспондент Сиб.фм из сообщения регионального следственного комитета.

Инцидент произошёл в городе Рубцовске Алтайского края в ночь на 17 января около 2:00. 26-летняя местная жительница выбросила дочь в окно.

Девочка упала с третьего этажа на козырёк подъезда, благодаря этому ей удалось выжить. Спасателей на место происшествия вызвали соседи, услышавшие крик ребёнка и удар.

Как уточнили в пресс-службе СК, на данный момент жизни ребёнка ничего не угрожает. По версии следствия, женщина находилась под действием наркотиков. Кроме пострадавшей девочки, у женщины есть ещё дети.

«Сейчас мы собираем характеризующий семью материал, принимаются меры по определению места жительства детей подозреваемой», — рассказала помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

Следователи возбудили в отношении женщины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Максимальное наказание, согласно данной статье, — пожизненное лишение свободы.

Как объяснил психолог высшей категории, директор психологического центра «Сфера» Виктор Новиков, у людей в состоянии наркотического опьянения практически отсутствуют социальные ограничения и рамки морали.

«Под действием наркотиков ослабляется волевой контроль, обостряются примитивные психические модели поведения, при этом отсутствует инстинкт самосохранения и инстинкт заботы о другом человеке. Обостряются психозы, и вот как раз в состоянии психоза возможны подобные поступки», — рассказал Виктор Новиков.

Напомним, в августе шестилетний мальчик выпал из окна на восьмом этаже в Новосибирске.

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