Новосибирские дольщики попросили Владимира Путина помочь им достроить дом

Жители Новосибирска, в 2004 году вложившие деньги в строительство дома, который признали долгостроем, попросили президента России Владимира Путина помочь им достроить квартиры самим, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «РБК Новосибирск».

Сейчас десятиэтажка на улице Залесского, 6, строительство которой остановилось в 2008 году, представляет собой каркас с кирпичным заполнением стен до девятого этажа.

В 2017 году конкурс на окончание строительства выиграла компания ООО «Энергомонтаж», которая пообещала сдать дом в декабре. Однако вместо жилья дольщики получили новую отсрочку — до декабря 2018 года.

По словам председателя жилищно-строительного кооператива «Залесский» Олега Арчибасова, накануне сдачи дома представители подрядчика объявили о том, что затраты были увеличены на 100 млн рублей. В целом стоимость работ оказалась на 200 млн рублей выше, чем планировалось изначально, и финальная цена возведения дома приблизилась к 1 млрд рублей.

Кооператив расторг договор с генподрядчиком, а дольщики решили сами достроить свои квартиры. Однако строители не освободили площадку и оцепили её: у дома стоит техника, а вход на территорию находится под охраной частного агентства.

Собственники недостроенных квартир решились на кардинальные меры — составили обращение к президенту России Владимиру Путину. В нём они просят главу государства помочь им найти возможность самим выбрать подрядчиков и завершить строительство. Копии документа отправили врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову и генеральному прокурору России Юрию Чайке. Ситуацию взял под контроль региональный минстрой.

«В январе 2018 года будет организовано общее собрание дольщиков проблемного объекта долевого строительства по адресу улица Залесского, 6 для завершения строительства объекта. Региональный минстрой держит ситуацию на контроле», — сообщил и. о. министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт «РБК Новосибирск».

Напомним, в июле 2017 года около 100 обманутых дольщиков дома на улице Тульской объявили голодовку в центре Новосибирска.