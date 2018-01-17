Первенство России по фигурному катанию стартовало в Новосибирской области

Местом проведения зональных соревнований российского первенства по фигурному катанию выбран город Искитим Новосибирской области, туда приехали лучшие фигуристы Сибири и Дальнего востока, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте администрации города 17 января.

В соревнованиях 16 и 17 января примут участие 50 спортсменов из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов — Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Сахалинской областей, Забайкальского, Якутии, Красноярского, Хабаровского и Приморского краёв. Оценивать выступления фигуристов будут 30 судей из разных регионов страны.

Организаторы соревнований — региональная Федерация фигурного катания на коньках, департамент физической культуры и спорта Новосибирской области и администрация Искитима.

15 января на торжественном открытии в ледовом дворце спорта «Арена 300» спортсменов приветствовали мэр Новосибирска Анатолий Локоть, главы Искитима и Искитимского района, а также спортивные чиновники региона.

Напомним, в 2017 году девятилетняя жительница Новосибирска приняла участие в телешоу «Звёзды на льду. Дети».