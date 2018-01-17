Почта России объяснила жителям Новосибирска причины утери посылок из-за рубежа

Компания «Почта России» рассказала жителям Новосибирска, с чем связана долгая доставка и утери посылок из зарубежных стран, узнал корреспондент Сиб.фм 17 января из сообщения по итогам пресс-конференции Почты России.

Интерес к покупкам в интернете стабильно растёт последние несколько лет. Увеличилось не только число заказов, но и сами покупки стали больше. Суммарный вес почты, обработанной в Новосибирске в 2017 году, составил 3,6 тысячи тонн. В предыдущем году цифра была в три с половиной раза меньше — 0,98 тонны.

«Резко вырос тоннаж. Тоннаж растёт быстрее, чем количество отправлений. Это интересный момент. Рост связан с тем, что население начало покупать товары большего веса, более дорогие, если сравнивать с прошлым годом. Мы это наблюдаем в структуре покупок», — отметил директор макрорегиона «Сибирь» Почты России Николай Новосельцев.

По данным Новосибирской таможни, чаще всего в зарубежных интернет-магазинах потребители заказывают одежду, обувь, игрушки, электронику, инструменты и косметику.

В большинстве случаев отправителем выступает Китай. Встречаются посылки из США, Японии и стран Европы, но их ощутимо меньше. КНР давно и уверенно завоёвывает рынки, поэтому данное направление в работе почтовых служб значится приоритетным.

В начале прошлого года почта России открыла регулярные рейсы из Китая в Новосибирск, таким образом изменилась логистика.

«По срокам, если сравнить с прошлым годом, у нас было более 20 дней, до полутора месяцев доходило, до двух месяцев. В настоящий момент у нас целевые сроки доставки — две недели», — заявил Николай Новосельцев.

Специалисты подчёркивают: две недели отводится на доставку посылки из Китая новосибирскому заказчику, что очень неплохо даже по оценкам самых требовательных клиентов. Но каждый, кто совершает интернет-покупки, сталкивался с тем, что иногда посылка идёт и месяц, и два, иногда даже три. Отслеживая отправления по трекеру, потребители часто делают вывод, что посылка застряла на таможне.

Начальник Новосибирской таможни Валерий Гуков заявил, что даже в декабре, в пиковые дни, таможней всё было сделано как положено.

«Мы не нарушили сроки оформления. Мы прошли высокий сезон, предновогодний период без нарушения сроков и без накоплений. Ни у таможенного органа, ни у Почты России не было накоплений. Мы оформляли в сутки один борт. С моей точки зрения, это очень серьёзное достижение аэропорта Толмачёво, Почты России и Новосибирской таможни по организации взаимодействия и организации контроля международных почтовых отправлений», — отметил Гуков.

На вопрос журналистов, с чем в таком случае связаны задержки и насколько это системное явление, Николай Новосельцев ответил, что такое бывает во время пиковой закупки и пиковой отправки. Задержки могут быть связаны и с китайской стороной, Китай также задерживает отгрузки.

«Мы признаём, что при распродажах (это день Холостяка в Китае — 11 ноября) часты случаи, когда китайской отправляющей стороной ставится трекер условный, а потом они ставят реальный трекер. Ну, так действуют продавцы зачастую. К сожалению, люди это воспринимают и относят на счёт Почты России и вопросы нам адресуют», — сказал Новосельцев.

Представитель компаниии заверил, что деятельность Почты России направлена на сведение к минимуму подобных случаев и утери — это тысячные доли процента.

«Но мы понимаем, что для человека даже одно отправление потерянное — это потеря целого мира, поэтому мы стараемся, чтобы этих ситуаций не происходило», — пояснил Новосельцев.

По словам директора макрорегиона «Сибирь» Почты России, только на предновогодние заказы (ноябрь и декабрь 2017 года) пришлось шесть миллионов посылок и мелких пакетов. Чтобы их обработать, Почта России дополнительно нанимала сотрудников. Рынку интернет-торговли экономисты предсказывают дальнейший рост, а значит, от почтовых и таможенных служб потребуются новые решения.

Напомним, в январе 2017 года Почта России заявила, что более 200 переполненных почтовых отделений в регионах Сибири оснастят электронным табло и регистратором, что покроет 4 % потребности по стране.