Рейтинг врио губернатора Новосибирской области продолжает расти

В новом отчёте «Биржи губернаторов» в телеграм-канале «ПолитБрокер» акции Андрея Травникова растут, исследователи объясняют это позитивными событиями последних дней, узнал корреспондент Сиб.фм 17 января из сообщения в Telegram-канале «ПолитБрокер».

Возросшие рейтинги «ПолитБрокер» связывает с несколькими важными событиями в регионе:

— договорённостью с депутатами относительно места возведения ледовой арены — её построят на левобережье рядом с метромостом;

— проектом «Городская электричка»: четыре новых электропоезда будут ходить в час пик в Искитим и обратно, а также в кузбасском направлении;

— назначением нового директора новосибирской оперы — театр возглавил дирижёр Ара Карапетян, экс-генеральный директор Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко;

— презентацией успехов завода-производителя эндопротезов «НЭВЗ-Керамикс».

Вместе с рейтингом Андрея Травникова растёт эффективность губернатора Тамбовской области Александра Никитина и врио губернатора Красноярского края Александра Усса.

Однако, аналитики предполагают, что есть риски падения акций Травникова — такому развитию событий может способствовать сообщение о том, что госдолг Новосибирской области увеличился на 7,7 млрд рублей.

Сейчас в списке популярности падают акции губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и главы Томской области Сергея Жвачкина.

Напомним, первые шаги в руководстве Новосибисркой областью закрепили Андрея Травникова на лидерских позициях рейтинга губернаторов уже в декабре 2017 года.