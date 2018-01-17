 

Синоптики рассказали, когда прекратится снегопад в Новосибирске

 17 января, 18:58
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Синоптики рассказали, когда прекратится снегопад в Новосибирске
Фото Ирины Долженко

Новосибирские сугробы за сутки выросли на 22 сантиметра — обильные осадки прекратятся в ближайшие сутки, рассказала 17 января корреспонденту Сиб.фм начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

В среду, 17 января, пресс-служба Западно-Сибирского гидрометеоцентра сообщила, что в Новосибирске оказался перекрыт рекорд по суточной норме осадков почти столетней давности.

Как объяснили в гидрометцентре, обильные осадки были связаны с «ныряющими» циклонами, которые приносили достаточно тёплый, насыщенный влагой воздух из северных районов Западной Сибири, от Карского моря.

«Суточная норма осадков превысила предыдущий рекорд (7,7 миллиметра), теперь он составляет 9 миллиметров. Однако более интересный показатель — увеличение высоты снежного покрова. 15 января было зафиксировано 29 сантиметров снежного покрова, а 16 января — 51 сантиметр! Таким образом, прирост составил 22 см», — рассказала Анна Лапчик.

В ночь с 17 на 18 января интенсивные осадки будут продолжаться, однако в ночь на 19 января придёт ослабление снегопада. Уже в утренние часы 19 января осадки маловероятны. Это будет связано с вторжением арктического холодного антициклона. Синоптики предупреждают всех, кто собирается окунуться в прорубь, что днём похолодает до −20 °С.

«В ночные часы температура опустится до −28... −33 °С, местами до −38 °С. Не исключаем, что градусник будет показывать и −40°С. Такая аномально холодная погода сохранится на территории Новосибирской области до 24 января», — отметила Лапчик.

Напомним, в середине января синоптики пообещали морозы до −36 °С в Новосибирской области.

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