Три красотки из Silenzium зажгли под музыку Ofenbach

В сети появилось новое видео от известного трио Silenzium из Новосибирска, девушки на белых инструментах сыграли свою версию известного сингла «Be mine» от французского дуэта Ofenbach, узнал корреспондент Сиб.фм от лидера группы Натальи Григорьевой 17 января.

Видео под названием «Be Mine (Ofenbach cover)» появилось на YouTube 16 января и за сутки набрало почти пять тысяч просмотров.

«Это мы снимали на студии „Репортёр“ для телевизионной новогодней программы. Это просто весёлая музыка, позитивный кавер. Дублей было минимум восемь. Для красивой картинки взяли белые скрипки», — рассказала Сиб.фм лидер Silenzium Наталья Григорьева.

Поклонники Silenzium по всей России, а это в основном мужчины, уже оценили новое видео и просят девушек что-нибудь «изобразить» к 23 февраля.

«К сожалению, времени до Дня защитника Отечества почти не осталось, поэтому, увы, но мы просто не успеем», — огорчила поклонников Наталья Григорьева.

Добавим, что это уже второе видео от Silenzium с начала года. В январе красавицы опубликовали шикарный клип на кавер-версию песни Евгения Крылатова «Прекрасное далёко». Видео рассказывает историю группы ребят — пионеров и октябрят, случившуюся, по версии создателей сюжета, в 1985 году.

Напомним, в октябре 2017 года новосибирские музыканты Ploho выступили камео в фильме о последствиях холокоста в Литве.