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 17 января, 13:01
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Дроны научились преследовать людей в Новосибирске
фото с сайта globallookpress.com

Новосибирские учёные разработали алгоритм сопровождения движущейся цели для квадрокоптеров, также беспилотники смогут летать в группе, как боевые самолёты, узнал 17 января корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Алгоритм для превращения квадрокоптера в преследователя разработали учёные в Новосибирске. Специалисты Института автоматики и электрометрии СО РАН научили дроны самостоятельно взлетать, садиться и двигаться за заданной целью.

«Квадрокоптер получает координаты цели и строит маршрут на основе этих данных. Дрону достаточно определить всего два параметра: дальность объекта и угол относительно вектора движения цели с помощью камеры или лазерного сенсора», — отметил специалист ИАиЭ СО РАН Константин Котов.

Специалисты обучают беспилотник держать курс в присутствии шумов и других помех, а также летать строем.

«Это похоже на группу самолётов: лётчик видит ведущего и ориентируется на него», — уверен Константин Котов.

Запрограммированные дроны могут помочь геологам исследовать природные недра. Они будут облетать заданную территорию с магнитометром. Также учёные обучают квадрокоптеры облетать территорию за определённое время и точно попадать в график.

Напомним, что в октябре 2017 года томские учёные обучили дрон захватывать шпионские беспилотники.

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