Вошедшего в Олимпийскую сборную Швеции сибирского хоккеиста назвали в соцсетях

Фото со страницы ХК «Сибирь» в сети Instagram

Федерация хоккея Швеции объявила имена спортсменов, которые будут представлять страну на Олимпиаде-2018 — нападающий из ХК «Сибирь» вошёл в состав сборной, узнал 11 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на официальной странице хоккейного клуба в сети Instagram.

Вечером 16 января ХК «Сибирь» рассказал своим подписчикам в соцсети Instagram, что их нападающий Александр Бергстрём поедет на Олимпиаду-2018 под флагом Швеции.

«Александр Бергстрём — в составе сборной Швеции на Олимпийские игры! Поздравляем!» — говорится в сообщении.

Болельщики порадовались за спортсмена в комментариях, отметив, что им не хотелось бы, чтобы его «по окончанию сезона забрали».

«Молодец, Саня, заслужил! 15 матчей подряд не каждый может набрать очки», — заметил один из комментаторов.

Зимние Олимпийские игры будут проходить с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).

Напомним, в декабре стало известно, что новосибирские спортсмены готовы выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом.