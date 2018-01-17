 

Житель Новосибирска потратил 100 рублей на квартиру за 2,5 млн рублей

 17 января, 14:59
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Житель Новосибирска потратил 100 рублей на квартиру за 2,5 млн рублей
Фото с сайта thelotter.club

Участник «Русского лото» из Новосибирска стал обладателем одной из 20 квартир, узнал 17 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы «Почты России».

14 января был разыгран тираж № 1214 государственной лотереи «Русского лото». Житель Новосибирска выиграл одну из 20 квартир стоимостью 2,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службы «Почты России», билет был приобретён в одном из отделений за 100 рублей.

«По данным продаж государственных лотерей, в отделениях „Почты России“ Новосибирской области в 2017 году было продано более миллиона лотерейных билетов», — подытожил федеральный почтовый оператор.

Напомним, в ноябре 2017 года управляющий предприятия-банкрота в Хакасии купил лотерейные билеты для погашения долгов.

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