 

Житель Новосибирска предложил на «Авито» клюшку с автографами за 250 тысяч рублей

 17 января, 08:30
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Житель Новосибирска предложил на «Авито» клюшку с автографами за 250 тысяч рублей
Фото с сайта avito.ru

На новосибирском «Авито» появилась клюшка хоккеиста, выигравшего золото на Зимних олимпийских играх в 1988 году, с автографами всех участников команды, узнал 17 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Продавец из Новосибирска по имени Антон выставил на «Авито» клюшку «Союз» хоккеиста ЦСКА Алексея Касатонова, игравшего в сборной на Зимних олимпийских играх-88 в Калгари (Канада).

«Последнее золото сборной СССР», — уточнил ценность клюшки автор объявления.

На клюшке, помимо самого Касатонова, расписались все 11 игроков ЦСКА и тренер Виктор Тихонов.

Продавец сообщил корреспонденту Сиб.фм, что на данный момент товар не продан и для реального покупателя возможен торг.

«Клюшка мне досталась в наследство от дяди. Он очень увлекался хоккеем. Я долго советовался с бабушкой, можно ли её выставить. Потому что я сам хоккеем не увлекаюсь и считаю, что такая вещь должна находиться в руках человека, который действительно её оценит», — рассказал владелец раритета.

Напомним, в январе житель Новосибирска предложил на «Авито» устройство для левитации за 1,5 млн рублей.

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