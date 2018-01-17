Жителей Новосибирска попросили назвать своих героев

Проект «Народный герой» стартовал в Новосибирске — победителей будут выбирать в 10 номинациях, узнал 17 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы премии.

С 15 января в Новосибирске начали принимать заявки на участие в проекте «Народный герой». Обладателями награды могут стать герои из народа: врачи, учёные, спортсмены, волонтёры и юные таланты.

«Главная идея проекта — показать, что герои живут среди нас. Награду получат жители Новосибирской области, проявившие отвагу и мужество во благо других, руководители социально значимых проектов, одарённые люди», — рассказали организаторы.

Выдвинуть кандидатуру на премию может как сам претендент, так и третьи лица на сайте проекта. Заявки принимаются до 12 марта.

Сначала эксперты выберут по пять самых достойных претендентов на каждую из 10 номинаций: «Профессионализм», «Благотворительность», «Интеллект», «Спорт», «Инициатива», «Самоотверженность», «Юность», «Талант», «Инновация», «Продвижение».

Затем победителей в представленных номинациях будут выбирать путём народного голосования. Результаты народного голосования огласят на церемонии вручения, которая состоится 17 июня. Победители получат статуэтку «Луч добра» и множество ценных призов.

Премия получила финансовую поддержку мэрии на реализацию проекта в 2018 году в рамках конкурса «125 идей для города».

История награды начинается в Омске, проект был запущен в 2015 году газетой «Ва-банкЪ. Омск». В 2016 году героев выбирали города Волгоград и Сергиев Посад.

Напомним, в январе красноярские общественники возглавили шорт-лист «Серебряного лучника».