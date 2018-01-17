 

Жители Новосибирска сдадут макулатуру и получат взамен дерево

 17 января, 14:51
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Жители Новосибирска сдадут макулатуру и получат взамен дерево
Фото Алёны Мартыновой

В Новосибирске объявили о всероссийской акции «Круг Жизни», в рамках которой можно сдать макулатуру и получить взамен саженец дерева или декоративноцветущего кустарника, сообщила корреспонденту Сиб.фм координатор акции Марина Попова 17 января.

Макулатуру можно сдать, отправив заявку на участие в акции. Принимаются заявки до 8 марта, а саженцы перейдут в руки к новым хозяевам в мае.

«Если вы заинтересованы в освобождении пространства от ненужных бумаг, газет, книг, картона — то вам к нам. Переработка одной тонны макулатуры может сэкономить 20 тысяч литров воды, тысячу киловатт электроэнергии, а также не затрачивать при производстве химикаты, так как сокращается выброс в атмосферу до 1 700 килограммов углекислого газа, — рассказала Марина Попова. — Стремление жить по круглому циклу идёт из глубины, от наших предков.

Одноразовая жизнь может привести к тому, что и Земля станет одноразовой.

Но мы не можем этого допустить, так как у нас растут дети, новое поколение имеет право на круг жизни. Поэтому зову всех неравнодушных жителей Новосибирской области и других регионов включаться в проект, вступать в группу „Круг Жизни“».

Организаторы представили на выбор саженцы канадской ели, туи западной — брабанта и даники, кустарниковой лапчатки, краснолистного пузыреплодника. За бумагу весом от 40 килограммов участник акции получит саженец лапчатки, а от 47 килограммов — саженец туи.

Иллюстрация организаторов акции

«Идя навстречу многочисленным пожеланиям, мы впервые включили в список не только деревья, но и декоративноцветущие кустарники,— пояснила Попова. — Ведь намного легче согласовать городскую посадку, если саженцы — кустарники. Это касается в том числе территорий школ и детских садов. Периметр их участков, как правило, уже обсажен высокими деревьями, а нижний ярус — кустарники, клумбы — часто не занят».

Напомним, в октябре 2017 года новосибирская компания «Сырьевая альтернатива» разработала мобильное приложение, которое поможет избавиться от макулатуры и при этом заработать деньги.

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