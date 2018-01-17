Красноярского журналиста уволили после публикации о местах отдыха первых лиц

Тележурналист Виталий Поляков снял разоблачающий репортаж о заимке, на которой якобы отдыхали Владимир Толоконский и Александр Усс, и остался без работы, узнал корреспондент Сиб.фм 17 января из сообщения на сайте «Тайга.инфо».

Сюжет о заимке недалеко от деревни Щетинкина журналист выложил в своём Facebook-аккаунте в декабре 2017 года. В видео он показывает жителей деревни, которые рассказывают о неприступных частных территориях, и домики, в которых предположительно отдыхают губернаторы и первые лица края.

За кадром журналист говорит о том, что заказник «Бюзимский» — режимный объект, на базе разводят маралов. Это значит, что на территории заказника нельзя охотиться, рыбачить и шуметь. При этом Поляков обращает внимание на снегоходы, стоящие рядом с домиками, а местные жители говорят, что отдыхающие прилетают туда на вертолётах.

Видео с громким названием «Высшее руководство края погрязло в коррупции» набрало 1 500 просмотров, но привело к увольнению корреспондента из ТК «Афонтово». Об этом Виталий Поляков также сообщил на своей странице в соцсетях.

«Вот и всё. Обиженный хозяин бюзимской заимки добился моего увольнения. Крутой!» — написал Поляков в сети Facebook.

Руководитель телекомпании «Афонтово» Игорь Юсьма не оставил без внимания шумиху вокруг самостоятельного расследования своего бывшего сотрудника и написал весьма циничный пост:

Напомним, в сентябре 2017 года Роскомнадзор запретил кемеровским блогерам Nemagia публиковать видео, «разоблачившее» миллиардера Олега Тинькова.