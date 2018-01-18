 

36 сибирских легкоатлетов сбежали от допинг-офицеров в Иркутске

 18 января, 14:53
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36 сибирских легкоатлетов сбежали от допинг-офицеров в Иркутске
Фото из архива Сиб.фм

36 сибирских спортсменов снялись с соревнований из-за внезапного визита допинг-офицеров; старший тренер иркутской сборной рассказал о регулярных неявках, узнал 18 января корреспондент Сиб.фм из сообщения паблика «Stop Doping! Скажи допингу нет!» в соцсети «ВКонтакте».

36 спортсменов покинули первенство Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике в Иркутске после приезда офицеров Российского антидопингового агентства РУСАДА. Соревнования проходили 13-14 января, списки спортсменов выложили в группе «Stop Doping! Скажи допингу нет!» в сети «ВКонтакте».

Все 36 спортсменов одновременно снялись с соревнований из-за болезни, однако общественники-противники допинга усомнились во внезапной вспышке вируса. Большинство предоставивших справки о болезни или не стартовавших на дистанции — молодые спортсмены, особенно в категории «юниоры до 20 лет».

Старший тренер сборной Иркутской области Василий Шкурбицкий считает, что скандал раздут специально, сообщает Championat.com.

«Это на каждых соревнованиях бывает. Люди есть в протоколе, а будут стартовать или нет — непонятно. Заявки же подаются через интернет», — сообщил тренер Шкурбицкий.

По словам тренера, о том, что будут брать допинг-контроль, ВАДА предупредило Федерацию лёгкой атлетики Иркутской области ещё за месяц. Заявки от участников принимались в течение двух недель перед стартом до 12 января.

Иркутский тренер полагает, что если бы кто-то боялся допинг-офицеров, то люди просто не стали бы заявляться на чемпионат. Всего в соревнованиях участвовало почти 600 человек, и для такого количества 36 неявок «ничего не значит, это обычная цифра».

«Просто идёт борьба, да, людям надо было это сделать, раздуть, показать, что мы боремся с допингом», — сообщил «Чемпионату» Шкурбицкий.

Напомним, что в декабре 2017 года новосибирские спортсмены сообщили, что готовы выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом.

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