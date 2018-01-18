 

Более тысячи снегоуборщиков чистят дороги в Новосибирске

 18 января, 22:41
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Более тысячи снегоуборщиков чистят дороги в Новосибирске
фото романа брыгина

Спецтехника стала интенсивнее работать на маршрутах школьных автобусов и пассажирских перевозок; в условиях рекордных за 100 лет снегопадов региональное министерство транспорта и мэрия организовали бесперебойную чистку дорог, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте регионального министерства транспорта 19 января.

По данным министерства транспорта Новосибирской области, до аномальных осадков дороги патрулировали и убирали 900 единиц спецтехники. По мере того, как высота снежного покрова увеличивалась, а снегопады не прекращались, власти приняли решение бросить на уборку дорог дополнительные силы и усилить контроль за их работой.

«Работы по уборке автодорог контролируют в ТУАД (территориальном управлении автомобильных дорог — прим. Сиб.фм) и минтрансе региона. Для этого ведётся онлайн-мониторинг работы снегоуборочной техники в диспетчерском пункте ТУАД, а также проводятся контрольные выезды на места, в том числе в ночной период», — сообщает пресс-служба министерства транспорта Новосибирской области.

На данный момент спецтехника подрядных организаций рассредоточена на 13 тысяч километров — это вся сеть автодорог общего пользования и межмуниципального значения.

Напомним, в сентябре 2017 года из-за снегопадов в Хакасии объявили режим чрезвычайной ситуации.

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