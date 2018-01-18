Красноярских чиновников позвали на похороны малого бизнеса

Предприниматели Красноярска готовят церемонию прощания с малым бизнесом — в акции протеста примут участие до трёх тысяч человек, узнал 18 января корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «КСМП» в соцсети «Одноклассники».

В сообществе Краевого союза малого предпринимательства появилось приглашение на акцию протеста под названием «Похороны малого бизнеса».

«Это событие связано с многолетним геноцидом предпринимателей в Красноярске: это и уничтожение парковочных карманов, и экологические налёты, и война с вывесками, и главная боль последних лет — уничтожение объектов торговли шаговой доступности», — написала активистка Нина Догадина.

На «церемонию прощания» с малым бизнесом организаторы приглашают «чиновников всех департаментов мэрии, депутатов всех уровней и всех тех, кто был с ним рядом в его нелёгкие годы».

Предполагаемое количество участников — от полутора до трёх тысяч человек. Активисты уточнили, что дату проведения сообщат в соцсетях.

Напомним, в 2015 году сеть быстрого питания «Дядя Дёнер», основанная в Новосибирске, закрыла свои павильоны в Красноярске из-за высоких цен на аренду.