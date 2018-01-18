Новосибирская область попала в группу лидеров по качеству оценки регулирующего воздействия

Управляющей компании «Спас-Дом» надоели частые проверки, и она инициировала изменение областного закона о муниципальном жилищном контроле, передаёт корреспондент Сиб.фм 18 января по результатам пресс-конференции в правительстве Новосибирской области.

Оценкой регулирующего воздействия (ОРВ) называют экспертную проверку законов, нормативных актов на предмет наличия вредных для бизнеса положений. Любой предприниматель может обратиться в министерство экономического развития Новосибирской области или аппарат бизнес-омбудсмена с предложением изменить тот или иной региональный правовой акт. Далее запускается определённая процедура, и в финале выносится вердикт: менять закон или не менять.

«Получается, есть орган, уполномоченный государством — Государственная жилищная инспекция, которая обеспечивает контроль над исполнением жилищного законодательства, контроль над управляющими компаниями, лицензионный контроль в том числе, и надзор над предоставлением жилищных услуг. А муниципальный орган — муниципальная жилищная инспекция — практически начала дублировать эти функции. Они как шерочка с машерочкой друг за другом ходили. Одни идут проверяют, потом идут документы в ГЖИ, и ГЖИ опять дублирует ту же самую проверку. Причём штрафовать могут те и другие, что тоже не совсем правильно. Главная функция муниципальной жилищной инспекции — это контроль над сохранностью муниципального фонда имущества. А здесь, получается, они контролируют третьи лица, которые предоставляют услуги совсем другим потребителям», — высказался заместитель генерального директора управляющей компании «Спас-Дом» Андрей Харланов.

После обращения управляющей компании было решено назначить экспертизу закона Новосибирской области «О муниципальном жилищном контроле», принятого в 2012 году. Проводили экспертизу в региональном минэкономразвития, претензии были признаны обоснованными.

«Мы подвергли экспертизе закон о муниципальном жилищном контроле. Очень тщательно мы над ним работали и выяснили, что вообще в течение пяти лет муниципальный жилищный контроль работал, как хотел, и совершенно не по тем пунктам, которые прописаны в его законе. После экспертизы мы направили документы в прокуратуру, прокуратура поддержала нашу озабоченность в этом плане. И прокуратура опротестовала этот закон. Сегодня он уже в новой редакции», — заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Новосибирской области Виктор Вязовых.

Изменение закона привело к заметному уменьшению количество проверок, говорят в УК «Спас-Дом». Другие управляющие компании, работающие в Новосибирске, это подтверждают.

Данный эпизод — не единственный. Как сообщила начальник управления совершенствования государственного управления и правовой работы министерства экономического развития региона Ольга Москвина, в Новосибирской области в 2017 оценку регулирующего воздействия прошли 54 нормативных правовых акта и проекта актов. По результатам ОРВ изменены или отменены 29 действующих региональных документов, устранено 137 положений, которые необоснованно затрудняют работу предпринимателей. При этом суммарный результат двух предыдущих лет (2015 и 2016 годы) ниже, он составляет 26 откорректированных документов после процедуры ОРВ.

«Уже опубликован официальный рейтинг Минэкономразвития России. Мы в группе сильнейших. Эта группа называется „Высший уровень качества ОРВ“. Не всегда было так. В 2014 году мы были на 34-м месте. Потом, когда начали качественные параметры измерять (качество — это глубина проработки и чёткость выводов: что нужно поменять разработчикам, чтобы бизнесу не мешать), мы поднялись на 11-е место. Потом, когда начал оцениваться такой параметр, как вовлечённость предпринимателей, мы, хотя в топ-20 остались, но ушли на 18-е место. Сейчас мест нет, есть только четыре группы. Мы попали в первую группу, группу сильнейших», — рассказала Ольга Москвина.

Несмотря на высокие оценки, эксперты не берутся утверждать, что в нормативных актах наведён полный порядок. Дублирование функций, отсутствие уточняющих подзаконных актов, противоречия, пробелы — бизнесу всё это мешает. Поэтому такой инструмент, как оценка регулирующего воздействия, должен использоваться активней и чаще, считает бизнес-омбудсмен.

Напомним, в марте 2017 года управляющая компания ЗАО «УК «СПАС-Дом» получила штраф в размере 250 тысяч рублей за завышение счетов по квартплате собственникам многоквартирного дома.