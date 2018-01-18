Новосибирские энергетики назвали время возвращения тепла в Ленинском районе

Коммунальная авария в Новосибирске привела к отключению отопления и горячей воды в Ленинском районе — в зоне аварии оказались более 40 домов, школа и детские сады, узнал 18 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на портале «Мой Новосибирск».

Отопление и горячую воду жителям левого берега отключили днём 18 января. На данный момент на сайте «Мой Новосибирск» отмечены 50 домов и учреждений в Ленинском районе. Причиной стал дефект теплотрассы на улице Котовского.

Аварийное отключение охватило многоквартирные жилые дома по нечётной стороне улиц Широкой и Троллейной, а также чётной стороне улицы Котовского. Коммунальщики обещают восстановить тепло- и водоснабжение 19 января к 05:00.

На восстановительных работах задействованы аварийные бригады «СИБЭКО», оперативные группы мэрии Новосибирска, а также сотрудники МЧС.

«В настоящий момент температура в квартирах в пределах нормы, критическое понижение не прогнозируется», — сообщают специалисты управляющих компаний по итогам мониторинга.

Напомним, синоптики рассказали, что 19 января в Новосибирске прекратится снегопад и начнёт понижаться температура воздуха.