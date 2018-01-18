Проверка детских садов и школ Новосибирской области показала нарушения санитарного законодательства в 211 из 294 школьных столовых, узнал 18 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Большинство столовых в школах Новосибирской области не прошли санитарную проверку Роспотребнадзора. По итогам 2017-2018 учебного года нарушения были обнаружены в 211 столовых, ведомство внесло 202 представления директорам школ.

Роспотребнадзор назвал наиболее часто встречающиеся нарушения. Ведомство смутили неумелые повара, допускающие несоблюдение технологии приготовления готовых блюд и нарушающие технологию закладки витамина С в компот.

«Не соблюдаются требования к мытью и обработке столовой посуды, столовых приборов», — сообщил Роспотребнадзор.

Итоги проверки повлекли 351 протокол об административном правонарушении и штрафы на сумму более 4,4 млн рублей. Ведомство выдало 149 предписаний по устранению выявленных нарушений.

Всего было исследовано 1 182 пробы готовых блюд. 50 проб блюд были грязными — не проходили по гигиеническим нормативам. 14 порций были недостаточно калорийными, а 37 порций компота не были достаточно кислыми за счёт обязательной нормы витамина С.

Все детские сады Новосибирской области получают горячее питание. Весь охват горячим питанием остался на уровне прошлого учебного года и составляет 92,0 %, среди них учащихся начальных классов школ — 98,6 %, учащихся 5-11 классов школ — 86,9 %.

Напомним, что заведующая омским детским садом отбирала каждую пятую тарелку и была уволена в январе.